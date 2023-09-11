Хлестов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Хлестов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлестов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Хлестова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлестов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Хлестова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлестова Наталья
Смерть
Неизвестно