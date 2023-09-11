Хлестов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлестов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Хлестов Петр Гаврилович

Мать: Хлестова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлестов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Хлестова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлестов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Хлестова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлестова Наталья

Смерть
Неизвестно
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