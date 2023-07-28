Каркотко (Качалова) Ираида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1953
Дочь: Уткина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Каркотко Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Каркотко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Каркотко Владимир Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Брест, Брестская область