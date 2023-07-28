Каркотко (Качалова) Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркотко (Качалова) Ираида Васильевна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.11.1953

Дочь: Уткина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Каркотко Владимир Иосифович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Каркотко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Каркотко Владимир Иосифович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каркотко Владимир Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Брест, Брестская область