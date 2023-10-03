Алексеев Леонтий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Леонтий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Дочь: Алексеева Серафима Леонтьевна

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Корнилиевна

Место жительства
1912 ст.
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рославльский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Екатерина Корнилиевна

Смерть
Неизвестно
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