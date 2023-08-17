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Краснова Светлана Анатольевна
Краснова Светлана Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Краснов Анатолий
Мать
Краснова (Румянцева) Ольга Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Краснов Анатолий
Мать:
Краснова Ольга Алексеевна
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