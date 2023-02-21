Смдянкина (Фролова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмдянкина (Фролова) Надежда Михайловна

Смдянкина (Фролова) Надежда Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Михаил Васильевич

Мать: Фролова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арзамаскина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Иван Кузьмич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close