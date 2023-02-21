Смдянкина (Фролова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арзамаскина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Симдянкин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно