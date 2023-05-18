Палий Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Андрей

Место рождения

Blazocufiu ?

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Blazocufiu ?
Бракосочетание
15.02.1857

Жена: Анна Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Палий Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Палий Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно