Палий Андрей
Место рожденияBlazocufiu ?
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Blazocufiu ?
Бракосочетание
15.02.1857
Жена: Анна Григорьевна
Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Палий Иван Андреевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно