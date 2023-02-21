Уткин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1880 год - крестьянин хутора Озерный Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.
Сын: Уткин Семен Иванович
Мать ребёнка: Уткина Евдокия Денисовна
Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Евдокия Денисовна
Смерть
Неизвестно