Уткин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткин Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1880 год - крестьянин хутора Озерный Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.

Сын: Уткин Семен Иванович

Мать ребёнка: Уткина Евдокия Денисовна

Озёрное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Евдокия Денисовна

Смерть
Неизвестно
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