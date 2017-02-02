Мутавалова (Ибрагимова) Эльвира
Место рожденияБалтасинский район, дер. Тавзар
Дата рождения05.02.1975
Дата смерти02.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1975
Отец: Ибрагимов Ильдар
Мать: Ибрагимова Аклимя
Балтасинский район, дер. Тавзар
Рождение ребёнка
17.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Актаныш
Рождение ребёнка
05.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Радиожурналистика | Духовное управление мусулман Р.Т. Издательский дом «Хузур» | ул. Лобачевского 10 в.
Образование
Неизвестно
КГУ
Высшее | специалист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул Проспект Победы д 66 кв 6
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.2017
Причина смерти: Автоавария