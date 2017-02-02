Мутавалова (Ибрагимова) Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутавалова (Ибрагимова) Эльвира

Место рождения

Балтасинский район, дер. Тавзар

Дата рождения

05.02.1975

Дата смерти

02.02.2017

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1975

Отец: Ибрагимов Ильдар

Мать: Ибрагимова Аклимя

Балтасинский район, дер. Тавзар
Рождение ребёнка
17.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Актаныш
Рождение ребёнка
05.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Радиожурналистика | Духовное управление мусулман Р.Т. Издательский дом «Хузур» | ул. Лобачевского 10 в.
Образование
Неизвестно
КГУ
Высшее | специалист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул Проспект Победы д 66 кв 6
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.2017
Причина смерти: Автоавария
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