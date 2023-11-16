Огнев Кирилл Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Кирилл Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1994

Отец: Огнев Юрий

Мать: Огнева Лилия Ивановна

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