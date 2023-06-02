Дубинин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинин Илья

Дубинин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1950

Сын: Дубинин Александр Ильич

Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна

Рождение ребёнка
10.09.1963

Сын: Дубинин Иван Ильич

Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Василий Ильич

Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинин Виктор Ильич

Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна

Смерть
Неизвестно