Дубинин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1950
Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
10.09.1963
Сын: Дубинин Иван Ильич
Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинин Виктор Ильич
Мать ребёнка: Дубинина Ксения Борисовна
Смерть
Неизвестно