Мануйлович Сидор Андреевич
мужской, родился Неизвестно, Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
умер Неизвестно
Супруги
Мануйлович Варвара ФроловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мануйлович Илларион Сидорович21.10.1885 ст. г.р.
Мануйлович Александр Сидорович22.03.1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1885 ст.
Сын: Мануйлович Илларион Сидорович
Мать ребёнка: Мануйлович Варвара Фроловна
Рождение ребёнка
22.03.1898 ст.
Сын: Мануйлович Александр Сидорович
Мать ребёнка: Мануйлович Варвара Фроловна
Смерть
Неизвестно