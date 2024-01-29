Мануйлович Сидор Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мануйлович Сидор Андреевич

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился Неизвестно, Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

умер Неизвестно

Супруги
Мануйлович Варвара ФроловнаНеизвестно г.р.
Дети
Мануйлович Илларион Сидорович21.10.1885 ст. г.р.
Мануйлович Александр Сидорович22.03.1898 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануйлович Варвара Фроловна

Рождение ребёнка
21.10.1885 ст.

Сын: Мануйлович Илларион Сидорович

Мать ребёнка: Мануйлович Варвара Фроловна

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
22.03.1898 ст.

Сын: Мануйлович Александр Сидорович

Мать ребёнка: Мануйлович Варвара Фроловна

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
Неизвестно

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