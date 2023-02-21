Домашкина (Шешукова) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашкина (Шешукова) Вера Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1964

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1964

Отец: Шешуков Илья Андреевич

Мать: Шешукова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1984

Сын: Пунегов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пунегов Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пунегов Василий Иванович

Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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