Домашкина (Шешукова) Вера Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1964
Рождение ребёнка
05.04.1984
Сын: Пунегов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Пунегов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пунегов Василий Иванович
Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан