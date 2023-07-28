Волкова (Волкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1898

Сын: Волков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Глазова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Валентина Нииколаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1907

Дочь: Евдокимова Зинаида Николевна

Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.08.1911

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Ганфельд Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно