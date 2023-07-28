Волкова (Волкова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1898
Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Глазова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Валентина Нииколаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
20.09.1907
Дочь: Евдокимова Зинаида Николевна
Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
26.08.1911
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
22.11.1913
Дочь: Ганфельд Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно