Брюханова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1934
Дочь: Брюханова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Брюханов Иван Петрович
Смерть
1990