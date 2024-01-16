Брюханова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1934

Дочь: Брюханова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Брюханов Иван Петрович

Смерть
1990
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