Климов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1947

Дата смерти

12.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947

Отец: Климов Владимир

Мать: Александра

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1998
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