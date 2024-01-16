Ведешенков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведешенков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1922

Отец: Ведешенков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1952

Сын: Ведешенков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ведешенкова Антонина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сусликова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ведешенкова Антонина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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