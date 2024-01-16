Ведешенков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1922
Отец: Ведешенков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1952
Сын: Ведешенков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ведешенкова Антонина Фёдоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сусликова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ведешенкова Антонина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно