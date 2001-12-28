Гультяева (Молданова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.08.1971
Дата смертиПосле 28.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1971
Отец: Молданов Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 28.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гультяев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гультяев ?
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гультяев ?
Смерть
После 28.12.2001
Берёзово
Причина смерти: При родах