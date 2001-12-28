Гультяева (Молданова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Молданова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.08.1971

Дата смерти

После 28.12.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1971

Отец: Молданов Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 28.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гультяев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гультяев ?

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев ?

Смерть
После 28.12.2001
Берёзово
Причина смерти: При родах
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