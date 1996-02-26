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Рассказов Борис Дмитриевич

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Место рождения

Ломовка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

14.05.1910

Дата смерти

26.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1910

Отец: Рассказов Дмитрий Олимпиевич

Мать: не указана

Ломовка, Мокшанский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рассказова Адель Пейсиковна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1996
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Головинском кладбище в г. Москве (55.840392, 37.501032)
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