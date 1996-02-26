Рассказов Борис Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1910
Дата смерти26.02.1996
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1910
Отец: Рассказов Дмитрий Олимпиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рассказова Адель Пейсиковна
Смерть
26.02.1996
Похоронен на Головинском кладбище в г. Москве (55.840392, 37.501032)