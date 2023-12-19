Дубнякова Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1901 ст.
Сын: Дубняков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич
ЦГИА СПб 19_127_1124_49
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.
Сын: Дубняков Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич
ЦГИА СПб 19_127_1262_222
Рождение ребёнка
11.05.1906
Сын: Дубняков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.
Дочь: Дубнякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Дубнякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич
ЦГИА СПб 19_127_2538_30
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно