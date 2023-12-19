Дубнякова Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубнякова Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1901 ст.

Сын: Дубняков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
ЦГИА СПб 19_127_1124_49
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.

Сын: Дубняков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
ЦГИА СПб 19_127_1262_222
Рождение ребёнка
11.05.1906

Сын: Дубняков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.03.1908 ст.

Дочь: Дубнякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Дубнякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
ЦГИА СПб 19_127_2538_30
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубняков Кучеров Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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