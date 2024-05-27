Русалева (Афанасьева) Марина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русалева (Афанасьева) Марина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геннадий

Мать: Афанасьева Анастасия Никитична

Бракосочетание
03.07.1991

Муж: Русалев Александр Михайлович

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1992

Дочь: Русалева Софья Александровна

Отец ребёнка: Русалев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
18.12.1996

Дочь: Русалева Вербена Александровна

Отец ребёнка: Русалев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русалев Александр Михайлович

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