Русалева (Афанасьева) Марина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геннадий
Бракосочетание
03.07.1991
Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1992
Дочь: Русалева Софья Александровна
Отец ребёнка: Русалев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.12.1996
Дочь: Русалева Вербена Александровна
Отец ребёнка: Русалев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно