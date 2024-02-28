(Константинова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Константинова) Дарья Федоровна

(Константинова) Дарья Федоровна

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Константинов Федор Андреевич

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Восприемник
12.10.1844 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Девица ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 292
Восприемник
18.01.1846 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Девица ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 602
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close