(Константинова) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Константинов Федор Андреевич
Мать: не указана
Восприемник
12.10.1844 ст.
Девица ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 292
Восприемник
18.01.1846 ст.
Девица ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 602
Смерть
Неизвестно