Изотова-Шайкова Клавдия Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова-Шайкова Клавдия Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Изотова-Груничева Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайкова-Петрова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайкова-Стрелкова Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайков Валентин

Смерть
Неизвестно
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