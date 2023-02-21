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Андрей Григорьев

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Место рождения

Вологодская губ, Кадниковский уезд, д Терехова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ, Кадниковский уезд, д Терехова
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Черноземова Анисия Андреева

Мать ребёнка: не указана

Вологодская губ, Кадниковский уезд, д Терехова
Смерть
Неизвестно
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