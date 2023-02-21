Андрей Григорьев
Место рожденияВологодская губ, Кадниковский уезд, д Терехова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ, Кадниковский уезд, д Терехова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Черноземова Анисия Андреева
Мать ребёнка: не указана
Вологодская губ, Кадниковский уезд, д Терехова
Смерть
Неизвестно