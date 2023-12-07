Матаева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Матаев Иван Фомич
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.
Сын: Матаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Матаев Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матаева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Матаев Иван Фомич
Смерть
Неизвестно