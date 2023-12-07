Матаева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матаева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Матаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Матаев Иван Фомич

Малиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.09.1916 ст.

Сын: Матаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Матаев Иван Фомич

Малиновка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матаева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Матаев Иван Фомич

Смерть
Неизвестно
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