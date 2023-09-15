Юрков Матвей
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Юрков Игнатий
Мать: Юркова Аксинья
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1858
Сын: Юрков Никифор
Мать ребёнка: Юркова Аксинья
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Юрков Григорий
Мать ребёнка: Юркова Аксинья
Рождение ребёнка
1871
Сын: Юрков Петр
Мать ребёнка: Юркова Аксинья
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Юркова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Аксинья
Смерть
Неизвестно