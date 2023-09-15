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Юрков Матвей

Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Юрков Игнатий

Мать: Юркова Аксинья

Фоки, Чайковский, Пермский край
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Юрков Никифор

Мать ребёнка: Юркова Аксинья

Фоки, Чайковский, Пермский край
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Юрков Григорий

Мать ребёнка: Юркова Аксинья

Рождение ребёнка
1871

Сын: Юрков Петр

Мать ребёнка: Юркова Аксинья

Фоки, Чайковский, Пермский край
Букор-Юркова / Богородское / Фоки, Осинский уезд, Пермская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Юркова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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