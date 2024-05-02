Бобрина Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бобрин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобрин Михаил
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Бобрина) Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Бобрин Михаил
Рождение ребёнка
27.11.1910
Отец ребёнка: Бобрин Михаил
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Бобрин Михаил
Смерть
1958