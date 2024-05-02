Бобрина Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрина Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бобрин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрин Михаил

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Бобрина) Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Бобрин Михаил

Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Бобрин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бобрин Михаил

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бобрин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Бобрин Михаил

Смерть
1958

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