Бывальцев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывальцев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Бывальцев Борис

Мать: не указана