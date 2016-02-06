Mamaeva Anastasia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mamaeva Anastasia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2016

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2016

Отец: Mamaev Alexander Vladimirovich

Мать: Mamaeva Alexandra Alexandrovna

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