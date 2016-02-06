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Mamaeva Anastasia
Mamaeva Anastasia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.02.2016
Пол
Женский
Отец
Mamaev Alexander Vladimirovich
1962 г.р.
Мать
Mamaeva Alexandra Alexandrovna
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AM
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2016
Отец:
Mamaev Alexander Vladimirovich
Мать:
Mamaeva Alexandra Alexandrovna
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