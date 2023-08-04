Чулкова (Некрасова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Иван Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1952
Дочь: Илюхина Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Чулков Михаил
Рождение ребёнка
28.01.1954
Сын: Чулков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Чулков Михаил
Рождение ребёнка
29.03.1958
Дочь: Власова Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Чулков Михаил
Смерть
Неизвестно