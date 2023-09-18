Смирнов Антон Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Никанор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Смирнова Клава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Таисия Антоновна
Мать ребёнка: Смирнова Клава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Клава
Смерть
Неизвестно
Порубили казаки