Смирнов Антон Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Антон Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Никанор Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Смирнова Клава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Таисия Антоновна

Мать ребёнка: Смирнова Клава

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Клава

Смерть
Неизвестно
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