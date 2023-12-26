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Легков Василий Михайлович

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Место рождения

Россия красноярский край ужурский район село петропавловское

Дата рождения

1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1934

Дочь: Легкова Носкова Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Легкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Легкова Зуева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Легкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
12.05.1939

Сын: Легков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Легкова Евдокия Петровна

Рождение
1986

Отец: Легков Михаил

Мать: не указана

Россия красноярский край ужурский район село петропавловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легкова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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