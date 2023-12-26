Легков Василий Михайлович
Место рожденияРоссия красноярский край ужурский район село петропавловское
Дата рождения1986
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Легкова Носкова Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Легкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Легкова Зуева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Легкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
12.05.1939
Сын: Легков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Легкова Евдокия Петровна
Рождение
1986
Отец: Легков Михаил
Мать: не указана
Россия красноярский край ужурский район село петропавловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Легкова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно