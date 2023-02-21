Левакова (Лобкова) Ангелина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.2009
Сын: Леваков Владислав Витальевич
Отец ребёнка: Леваков Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
07.08.2012
Отец ребёнка: Леваков Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно