Левакова (Лобкова) Ангелина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левакова (Лобкова) Ангелина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2009

Сын: Леваков Владислав Витальевич

Отец ребёнка: Леваков Виталий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.2012

Сын: Леваков Вадим Витальевич

Отец ребёнка: Леваков Виталий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леваков Виталий Анатольевич

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