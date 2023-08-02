Ли ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ли ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1299

Сын: Ли Аарон

Мать ребёнка: Ли ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ли Скаром

Мать ребёнка: Ли ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ли ?