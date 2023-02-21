Матвеева Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мальгина Ефимия Максимовна

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мальгин Семен Максимович

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мальгина Парасковья Максимовна

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мальгин Федор Максимович

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мальгина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мальгина Пелагия Максимовна

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Мальгин Иван Максимович

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мальгина Фекла Максимовна

Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малгин Максим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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