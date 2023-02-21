Матвеева Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мальгина Ефимия Максимовна
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мальгина Парасковья Максимовна
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мальгина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мальгина Пелагия Максимовна
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мальгина Фекла Максимовна
Отец ребёнка: Малгин Максим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно