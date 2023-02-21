Ойцюсь Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ойцюсь Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1987

Отец: Ойцюсь Петр

Мать: Ойцюсь Татьяна

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