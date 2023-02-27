Рыбакова (Крючкова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Крючкова) Светлана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1960

Отец: Крючков Виктор Петрович

Мать: Крючкова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
12.11.1993

Дочь: Рыбакова Александра Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1997

Сын: Рыбаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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