Рыбакова (Крючкова) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1960
Рождение ребёнка
12.11.1993
Дочь: Рыбакова Александра Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1997
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности