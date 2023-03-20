Жеребцов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Сергей
Мать ребёнка: Жеребцова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Алексей
Мать ребёнка: Жеребцова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Елена
Мать ребёнка: Жеребцова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жеребцова Валентина
Смерть
Неизвестно
Ташкент