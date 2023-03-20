Жеребцов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Жеребцов Григорий Павлов

Мать: Жеребцова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Сергей

Мать ребёнка: Жеребцова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Алексей

Мать ребёнка: Жеребцова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Елена

Мать ребёнка: Жеребцова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребцова Валентина

Смерть
Неизвестно
Ташкент
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