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Колбунов Николай Кириллов
Колбунов Николай Кириллов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Мужской
Отец
Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
1882 г.р.
Мать
Колбунова Екатерина Григорьева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев
Мать:
Колбунова Екатерина Григорьева
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