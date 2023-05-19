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Колбунов Николай Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Колбунов (ковбунов) Кирилл Васильев

Мать: Колбунова Екатерина Григорьева