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Губский Самуил Андреянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губский Андреян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1799

Сын: Губский Феодосий Самуилов

Мать ребёнка: Губская Зиновия Игнатова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
МК 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, л. 77 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Зиновия Игнатова

Смерть
Неизвестно
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