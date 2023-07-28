Абдулбакир Абдулфаттахов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибикарима Абдулкабирова
Мать ребёнка: Магизимал Абдулвагапова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хадича Абдулкабирова
Мать ребёнка: Магизимал Абдулвагапова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Магизимал Абдулвагапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магизимал Абдулвагапова
Смерть
Неизвестно