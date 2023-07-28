Абдулбакир Абдулфаттахов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулбакир Абдулфаттахов

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Абдулфаттах Сеитъягоферовъ

Мать: Гульбадия Абдулмазитова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибикарима Абдулкабирова

Мать ребёнка: Магизимал Абдулвагапова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хадича Абдулкабирова

Мать ребёнка: Магизимал Абдулвагапова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Абдулкарим Абдулкабиров

Мать ребёнка: Магизимал Абдулвагапова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магизимал Абдулвагапова

Смерть
Неизвестно