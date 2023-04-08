Кулиш Софья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.
Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич
Место жительства
С 1868 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.
Дочь: Кулиш Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
28.03.1876 ст.
Дочь: Кулиш Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.02.1878 ст.
Дочь: Кулиш Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно