Кулиш Софья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулиш Софья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.

Сын: Кулиш Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич

Комиссарово, Харківська область
Место жительства
С 1868 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.

Дочь: Кулиш Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
28.03.1876 ст.

Дочь: Кулиш Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
11.02.1878 ст.

Дочь: Кулиш Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кулиш Василий Кузьмич

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулиш Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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