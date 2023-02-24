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Пушкина Ульяна Куркина

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Место рождения

Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Куркин Иван Иванович

Мать: не указана

Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Пушкин Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.12.1888

Дочь: Сульдина Анастасия Пушкина

Отец ребёнка: Пушкин Павел Леонтьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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