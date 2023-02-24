Пушкина Ульяна Куркина
Место рожденияДеревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Куркин Иван Иванович
Мать: не указана
Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
20.01.1885
Рождение ребёнка
19.12.1888
Дочь: Сульдина Анастасия Пушкина
Отец ребёнка: Пушкин Павел Леонтьевич
Смерть
Неизвестно