Губа Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти21.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1971
Дочь: Занина Эльвира Александровна
Отец ребёнка: Губа Александр
Рождение ребёнка
18.05.1975
Дочь: Гейдарова Галина Александровна
Отец ребёнка: Губа Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губа Александр
Смерть
21.06.2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край