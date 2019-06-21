Губа Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губа Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

21.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1971

Дочь: Занина Эльвира Александровна

Отец ребёнка: Губа Александр

Рождение ребёнка
18.05.1975

Дочь: Гейдарова Галина Александровна

Отец ребёнка: Губа Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губа Александр

Смерть
21.06.2019
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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