Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1771 ст.
Дочь: Василиса Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Кузьма Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Терентьевич
Смерть
После 1787