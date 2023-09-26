Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1771 ст.

Дочь: Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Терентьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Терентьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Терентьевич

Смерть
После 1787
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