Колбасин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения04.06.1908
Дата смерти20.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колбасина Марфа Федоровна
Военная служба
05.09.1939
Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н
Призван на военную службу
Военная служба
1942
Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н
Мобилизован. Сержант
Военная награда
06.10.1943
272 гв. минп
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
07.09.1944
Воинская часть: 272 гв. минп 1 УкрФ Даты подвига: 20.08.1944-30.08.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
15.03.1945
Воинская часть: 272 гв. минп 1 УкрФ Даты подвига: 12.01.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
17.05.1945
Воинское звание: гв. старшина Воинская часть: 272 гв. минп 6 гв. тк 1 УкрФ Даты подвига: 24.04.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колбасина Марфа Федоровна
Смерть
20.07.1967
Похороны
Неизвестно
Старое люберецкое кладбище