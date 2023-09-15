Берехастова (Рыбкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Рыбкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Берехастов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Берехастов Василий Федорович
Рождение ребёнка
17.07.1946
Сын: Берехастов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Берехастов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Кладбище в Ольгино