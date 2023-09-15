Берехастова (Рыбкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берехастова (Рыбкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Шокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Рыбкин Иван

Мать: не указана

Шокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Берехастов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Берехастов Василий Федорович

Рождение ребёнка
17.07.1946

Сын: Берехастов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Берехастов Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берехастов Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Шокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Кладбище в Ольгино
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