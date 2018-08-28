Корженкова (Теслина) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженкова (Теслина) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1940

Дата смерти

28.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1940

Отец: Теслин Степан Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1962

Сын: Корженков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Корженков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1964

Дочь: Мездрикова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Корженков Владимир Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженков Владимир Иванович

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.08.2018
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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