Корженкова (Теслина) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1940
Дата смерти28.08.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1940
Отец: Теслин Степан Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1962
Сын: Корженков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Корженков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1964
Дочь: Мездрикова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Корженков Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.2018