Гульензара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульензара

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Место рождения

Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Шамсикамар Зайнулбашарова

Отец ребёнка: Зайнулбашар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Науширван Зайнулбашаров

Отец ребёнка: Зайнулбашар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бикмухамет Зайнулбашаров

Отец ребёнка: Зайнулбашар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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