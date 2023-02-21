Гульензара
Место рожденияКиги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Киги, Кигинский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Шамсикамар Зайнулбашарова
Отец ребёнка: Зайнулбашар Айсакаев
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Зайнулбашар Айсакаев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Зайнулбашар Айсакаев