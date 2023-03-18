Федотов Дмитрий Павлович
Место рожденияДеревня Дубовицы Старорусского района
Дата рождения12.05.1902 ст.
Дата смерти15.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Дубовицы Старорусского района
Бракосочетание
22.05.1925
город Череповец Вологодской области
Смерть
15.10.1942
село Паньшино Сталинградской обл.