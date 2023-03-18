Федотов Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Дмитрий Павлович

Место рождения

Деревня Дубовицы Старорусского района

Дата рождения

12.05.1902 ст.

Дата смерти

15.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Дубовицы Старорусского района
Бракосочетание
22.05.1925

Жена: Федотова Парасковия Дмитриевна

город Череповец Вологодской области
Смерть
15.10.1942
село Паньшино Сталинградской обл.
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