Решетняк- Червинская Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк- Червинская Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1991

Дочь: Кузнецова-Решетняк Инна Ильинична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.2004

Сын: Решетняк Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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