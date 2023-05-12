Решетняк- Червинская Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1991
Дочь: Кузнецова-Решетняк Инна Ильинична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2004
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности